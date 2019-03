Un segretario per il Pd, la sfida delle primarie entra nel clou: code nei gazebo

Il popolo del Partito democratico (e non solo) alle urne per scegliere il nuovo segretario con le primarie. E’ arrivata la giornata tanto attesa dal Pd che entro pochi giorni avrà la sua nuova guida. In ballo ci sono i nomi di Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti. Oltre quattrocento i seggi aperti in Sicilia, nove i gazebo allestiti a Palermo dove potranno votare gli iscritti e i simpatizzanti, che a differenza dei primi dovranno pagare 2 euro per esprimere la loro preferenza.

Le votazioni sono state aperte alle 8 e si chiuderanno alle 20. Umore alto nei gazebo dove da questa mattina si registrano code “moderate”. A Palermo si vota in piazza Bellini, in piazza Costellazione, in piazza Indipendenza, in via Guglielmo il Buono, in piazza chiesa Sant'Alfonso, in piazza Europa, a Valdesi, al Politeama e in piazza Campolo (clicca qui per trovare il suo seggio). Per votare bisogna esibire un documento identificativo e la tessera elettorale.

Potranno votare tutti i cittadini previa sottoscrizione di una dichiarazione che specifica di "riconoscersi nella proposta politica del Pd, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell'Albo pubblico degli elettori". Voto consentito per gli under 18, gli immigrati e i fuori sede che si sono registrati per tempo al sito delle primarie. Con il segretario viene eletta l'Assemblea nazionale, composta da mille membri.

Il candidato segretario che riceve la maggioranza assoluta dei voti viene eletto. Se nessuno raggiunge il 50% + 1 delle preferenze ci sarà un turno di ballottaggio in Assemblea nazionale, e dunque senza ripassare dai gazebo.