Primarie del Pd, Alotta: "Serve segretario che guardi oltre, io voterò Martina"

Domenica si voterà per eleggere il nuovo segretario nazionale del Partito Democratico. Un segretario che dovrà guardare oltre, oltre i confini del vecchio Pd, un segretario che avrà il compito di allargare il campo, allargare a chi non ci sta a guardare affondare l'Italia, a chi pensa che bisogna unire le forze per mandare a casa i leghistigrillini costruendo una proposta politica nuova, moderna, vincente. Il mio auspicio è che verranno a votare, oltre ai tesserati, anche e soprattutto i tanti cittadini che hanno votato per i cinque stelle restandone delusi e i tanti moderati che credono che bisogna lavorare per ricostruire una casa sulle nostra fondamenta. Io voterò per Maurizio Martina.