Prima circoscrizione, rientra il consigliere Valenti dopo i ricorsi al Tar e al Cga

Cambio di consiglieri in prima circoscrizione. Giura per la seconda volta Antonino Valenti: il Tar lo fa decadere e il Cga lo rinomina consigliere. "Due esami di giudizio durati oltre 24 mesi - dice Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione - quelli tra il vincitore del ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativo della regione Sicilia Antonino Valenti e il decaduto Fabrizio Brancato a cui il TAR gli aveva dato ragione nel novembre 2017. A Brancato va il più sentito ringraziamento del presidente e di tutti i consiglieri per come si è adoperato in questi due anni in favore della circoscrizione, senza risparmio di energie".

"Una situazione comunque imbarazzante - dice ancora Nicolao - che ha predisposto l'atto propedeutico necessario a far rientrare Valenti in consiglio, I due gradi di giudizio hanno determinato comunque una poca chiarezza di una norma che di fatto ha causato non poche difficoltà di interpretazione rispetto all'attribuzione dei seggi basandosi sulla questione legata all'attribuzione o meno del premio di maggioranza in favore dei partiti o movimenti che si presentarono alle elezioni dei consigli di circoscrizione del 2017. Adesso diamo il benvenuto al consigliere Antonino Valenti".