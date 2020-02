Prima circoscrizione, nasce il gruppo di Italia Viva: aderiscono 4 consiglieri su 9

Nasce in Prima circoscrizione il gruppo consiliare Italia Viva e aderiscono 4 consiglieri su 9. Si tratta di Salvatore Sorci (eletto capogruppo) Francesco Tramuto, Francesca Vetrano e Antonino Valenti. A darne notizia è il consigliere comunale Ottavio Zacco.

"Più che una adesione è la continuazione di un percorso già avviato - dicono i 4 consiglieri renziani - in condivisione di ideologie democratiche, cristiane e liberali. Continuiamo in un partito nuovo, giovane e di grande valore culturale. Un partito che decide di fare e non di disfare, una casa dove chi come noi si è sempre identificato. Cercheremo di dare il nostro contributo per far crescere il nostro centro storico rispettando sempre coloro che vi abitano e vi lavorano, condividendo il progetto politico del consigliere Zacco".