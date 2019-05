Delibera della Prima circoscrizione: "Il Comune revochi la sosta dei pullman in via Bonello"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il Comune revochi la sosta ai pullman in via Matteo Bonello". Lo dice consigliere della Prima Circoscrizione Antonio Nicolao, che segnale "rischi per la sicurezza dei turisti nelle operazioni di discesa e risalita, per non parlare del notevole inquinamento delle polveri sottili e dei danni causati ai marciapiedi".

"E' inconcepibile - prosegue Nicolao - vedere tutti i giorni la presenza di numerosi pullman parcheggiati selvaggiamente sui marciapiedi già pieni di crepe in via Matteo Bonello. Sono diverse le problematiche causate dalla presenza ingombrante, eccessiva e inadeguata di questi pullman. Durante la sosta non vengono spenti i motori dei pullman. Altro problema si riscontra nei marciapiedi dove le crepe hanno raggiunto dimensioni di intransitabilità per pedoni e per le carrozzine dei disabili".

Il Consiglio della Prima circoscrizione - su proposta dei consiglieri Fabrizio Brancato, Tiziana Venturella, Giuseppe Randazzo e del vice presidente Antonio Nicolao - ha votato una delibera "per sensibilizzare l'assessore alla Mobilità a determinarsi sull’ annosa questione, suggerendo una soluzione che potrebbe essere quella di destinare la sosta dei pullman in siti più ampi a pochi passi magari in viale delle Scienze".

"Già nelle passate consiliatura - conclude Nicolao - sono state approvate delibere che miravano alla revoca del parcheggio dei pullman come la n. 146 del 2013. Auspichiamo, concludono i consiglieri, in un'ottica di una città sempre più a misura d'uomo dove le pedonalizzazioni nei centri storici sono in notevole espansione, che si possa liberare l’area dai pullman anche per dare più visibilità al mercato delle pulci recentemente attenzionato dal sindaco e dal vice sindaco".