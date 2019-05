Anniversario strage di Capaci, anche il premier Giuseppe Conte a Palermo

I vertici del governo saranno in città, giovedì, per partecipare alle manifestazioni in ricordo delle vittime della strage di Capaci. Dopo i ministri Matteo Salvini e Marco Bussetti, anche il premier Conte ha annunciato la sua presenza.

Con un comunicato comparso sul sito internet di Palazzo Chigi, è stato reso noto che il premier alle 9.05 deporrà una corona d'alloro presso la stele sul luogo dell'attentato e alle 10 parteciperà alla cerimonia nell'aula bunker del carcere Ucciardone.

Conte era stato in città a settembre per l'inaugurazione dell'anno scolastico e aveva scelto l'istituto di Brancaccio intitolato a padre Puglisi. In quell'occasione non erano mancate le "scintille" con il sindaco Leoluca Orlando, che aveva disertato la cerimonia. Una scelta come risposta alla decisione di Roma di tagliare i fondi per scuole e legalità. Giovedi invece l'incontro sarà inevitabile. Il primo cittadino ha infatti ribadito che parteciperà alle manifestazioni, come ogni anno. Anche se ha già annunciato che non saluterà il ministro dell'Interno Matteo Salvini, con il quale i rapporti non sono certamente distesi già da tempo e il caso della professoressa sospesa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. "Per molti anni - ha detto Orlando - non ho salutato politici anti-mafiosi e quando tutti invitavano la Confindustria antimafia io mi permettevo di non invitarla, non invitavo neppure un senatore che si era definito paladino antimafia. Continuerò a non salutare, poi quando stai per incrociare qualcuno può essere utile lo smartphone...". Chissà se il telefono sarà "utile" anche quando vedrà il premier.