MoVimento 5 Stelle, sabato presentazione dei Team del Futuro

Si svolgerà sabato 7 dicembre, alle 16.30, presso l'ufficio territoriale del MoVimento 5 Stelle di Palermo, sito in via Libertà 64/a, l'evento la presentazione del #teamdelfuturo "Giustizia e affari istituzionali" guidato dalla deputata alla Camera Valentina D'Orso."Sarà un momento per incontrare attivisti e simpatizzanti e per presentare il progetto e il Team che propongo come Facilitatore per la Giustizia e gli Affari Istituzionali - spiega l'avvocato palermitano D'Orso - Sarà occasione, inoltre, per ricevere suggerimenti e istanze per migliorare il rapporto dei cittadini con il comparto giustizia e con la pubblica amministrazione". Link Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/557699358348247/