"Ecco cos'è il reddito di cittadinanza": tour dei deputati 5 stelle in provincia di Palermo

Da questa domenica 24 febbraio partirà il tour sulla presentazione del Reddito Di Cittadinanza, che vedrà come protagonisti i Cittadini. Ad illustrare questo importante provvedimento saranno i Parlamentari del Movimento 5 Stelle: Davide Aiello - Camera dei Deputati Salvatore Siragusa - Assemblea Regionale Siciliana Una serie di incontri in giro per la provincia di Palermo: Bagheria, Misilmeri, Baucina, Cinisi, Cefalù, Castelbuono e Lercara Friddi, Cerda.

Questi sono solo alcune delle tappe già in programma. Si parte da Casteldaccia questa domenica alle ore 17 presso i locali del Comune. “Mi ritengo molto soddisfatto e orgoglioso delle misure approvate dal governo, come: Quota 100, Reddito di Cittadinanza, taglio dei vitalizi, decreto dignità, quest’ultimo sta iniziando a dare i suoi frutti, attraverso più contratti a tempo indeterminato e ad una crescita occupazionale.

"Inoltre con questi incontri vogliamo informare i cittadini sulle suddette misure che volgono finalmente verso un unico interesse: il bene dei Cittadini", dichiara Davide Aiello deputato alla Camera. "Non si tratta di una misura di puro assistenzialismo - continua poi il Deputato Regionale Salvatore Siragusa - ma di un provvedimento che avrà un forte impatto per la re-introduzione al lavoro di migliaia di siciliani”.

“Il confronto è alla base della corretta informazione, mi auguro in una partecipazione attiva da parte dei Cittadini”, conclude il Deputato Casteldaccese Aiello.