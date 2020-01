Antonio Ferrante si candida come segretario regionale del Partito Democratico in Sicilia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un nuovo modello di partito, nel centrosinistra, e ben cinque idee per rilanciare la Sicilia. Sono questi i punti principali della mozione “Ricominciamo dalla Sicilia”, che presenterà - nel corso di una conferenza stampa che si terrà sabato 11 gennaio alle 10,30 al Planetario di Villa Filippina in piazza San Francesco Di Paola - la candidatura come segretario regionale del Partito Democratico dell’attivista per i diritti civili Antonio Ferrante. All’appuntamento interverranno, oltre al candidato, tesserati del Pd e le persone che appoggiano la candidatura di Ferrante, imprenditore agricolo, nato a Palermo nel 1976. In passato, per il Partito Democratico in Sicilia Ferrante è stato responsabile dell’area cultura e componente dell’assemblea nazionale.