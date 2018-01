L'assemblea di PotereAlPopolo Palermo sceglie i candidati per Camera e Senato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato 12 gennaio presso la sala Valdesi di Via Spezio Palermo si è riunita L’assemblea territoriale di Potere Al Popolo Palermo , deliberando, con una sola astensione e nessun voto contrario, la lista delle candidate e dei candidati per Camera e Senato. Le liste prima dell’ufficialità saranno sottoposte alla verifica dei criteri prescritti, insieme a tutte le liste dell’intero territorio nazionale.

Le Compagne ed i Compagni che rappresenteranno Potere Al Popolo da candidati nei collegi di di Palermo e provincia saranno per quel che riguarda i Collegi Uninominali Maggioritario Camera Maruzza Battaglia, femminista Presidente di LAB.ZEN2, nel collegio Palermo nord Capaci Frank Ferlisi, dirigente nazionale di Rifondazione Comunista, nel collegio Palermo Centro Pietro Milazzo, espressione delle lotte sociali, nel collegio Palermo Sud Mario Minarda, insegnante del Comitato politico prov.le di PRC, nel collegio Bagheria e Madonie Francesca Tumminello nel collegio Monreale Partinico.

Per le liste plurinominali per il proporzionale della Camera la scelta è invece ricaduta su Francesca Tumminello, lavoratrice di call center dove è delegata CGIL, che sarà la capolista nel collegio che comprende Palermo Capaci ed alla quale seguono nell’ordine, Tommaso Romeo giovane del PCI , Marina Leggio militante dei COBAS, Carmelo Salamone. Frank Ferlisi guiderà invece la lista proporzionale del collegio Palermo provincia e parte di Trapani provincia della quale fanno parte in ordine Liliana Masi, Paolo La Scala ed Eliana Polizzi.

Per quanto riguarda il Senato l’indicazione dell’assemblea è stata per i collegi uninominali maggioritario Maria La Bianca insegnate nel collegio Palermo Capaci Giovanni Maniscalco del Partito del Sud collegio Palermo Sud Bagheria Davide Ficarra, attivista sociale, collegio Monreale Trapani Marsala invece per il collegio plurinominale, che per il Senato comprende tutta la Sicilia Occidentale l’Assemblea ha espresso la scelta della capolista che sarà Nilde Russo sarà poi competenza della altre assemblee dei territori completare la lista. L’Assemblea ha espresso grande soddisfazione per le Liste dei candidati di Potere al Popolo Palermo, che nel rispetto della vocazione sociale prima che politica, abbracciano il mondo dell’impegno sociale dell’associazionismo, delle lotte del lavoro, delle vertenze sociali ed anche dei partiti organizzati che fanno parte del progetto politico sociale.