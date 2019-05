Santa Flavia, nessun rischio chiusura per il 118: "Postazione regolarmente operativa"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La postazione del 118 di Santa Flavia non è assolutamente a rischio chiusura". Lo fa sapere Antonella Cavezzano, capogruppo di DiventeràBellissima al Consiglio comunale, sottolineando che 'in seguito all'ingiustificato allarmismo lanciato in queste settimane dal collega consigliere comunale Daniele Marino, ho contattato personalmente l'assessorato regionale alla Salute guidato da Ruggero Razza. Ebbene, mi è stato assicurato che la postazione del 118 continuerà a essere regolarmente operativa, in quanto riveste una notevole importanza nel contesto dell'emergenza-urgenza del territorio". Infine, Antonella Cavezzano afferma: "Al collega consigliere suggerisco di non creare allarmismi rispetto ad un rischio chiusura del 118 che nella situazione attuale è privo di qualsiasi fondamento, ancor più considerando che non ha reso noto le fonti che gli avrebbero annunciato lo stop di quella postazione".