Porticciolo della Bandita, Caracausi (Idv): "Inizia un nuovo corso per la costa Sud"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“L’annuncio della firma del contratto per l'avvio dei lavori di dragaggio del porticciolo della Bandita, segna l’inizio di un nuovo corso per il recupero non solo del porticciolo, ma di tutta la costa Sud della città. Dopo ben tre anni, finalmente, si avviano gli interventi che porteranno a un nuovo porticciolo a servizio dei turisti e dei pescherecci. Le somme, stanziate nel programma triennale delle Opere pubbliche, sono state previste con un emendamento che mi ha visto primo firmatario: sono soddisfatto che, dopo mesi di solleciti, finalmente si avvii la firma del contratto e il conseguente inizio dei lavori”. Lo dice Paolo Caracausi, consigliere comunale Idv di Palermo.