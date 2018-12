L'appello del Popolo della Famiglia: "Chiudere per Natale i negozi di cannabis light"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il popolo della Famiglia di Palermo chiede la chiusura dei negozi di cannabis light in questi giorni di shopping natalizio: "Riteniamo grave che sul nostro territorio, nei giorni dedicati all'acquisto di doni per il Santo Natale, facciano affari d'oro esercizi commerciali che vendono cannabis seppure nella versione sedicente . Una recentissima attività di perquisizioni a tappeto nei sedici negozi di cannabis light di Forlì e provincia ha dimostrato che in questi negozi si spaccia sostanza illegale, arrivando al sequestro di infiorescenze per oltre 750 mila euro di valore. Invitiamo la Guardia di Finanza e le forze dell'ordine a operare in questo senso anche sul nostro territorio, almeno per salvaguardare il senso della festa che tradizionalmente riguarda la famiglia e i bambini". Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia ha dichiarato: "Il Consiglio superiore di Sanità ha segnalato al Ministro della Salute la necessità di chiudere questi negozi perché la sostanza cosiddetta che viene venduta potrebbe essere molto nociva soprattutto per i giovanissimi. Grillo ha licenziato l'intero Consiglio superiore di Sanità. Noi chiediamo di essere conseguenti all'allarme lanciato dal Css e all'attività meritoriamente svolta a Forlì. Quei negozi sono pericolosi e poiché per Natale stanno vendendo tonnellate di materiale, per la salute pubblica come Popolo della Famiglia, chiediamo di sospenderne l'attività almeno per tutta la durata delle feste natalizie, del capodanno e dell'Epifania"