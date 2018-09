Popolo della famiglia a sostegno delle famiglie con disabili

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il popolo della Famiglia di Palermo manifesta pubblicamente la propria solidarietà e il proprio sostegno alle famiglie con disabili alle loro associazioni, che reiteratamente hanno chiesto che si facesse chiarezza sulla situazione relativa al Decreto Presidenziale che disciplina le modalità e i criteri di attuazione per l’utilizzo del fondo unico per la disabilità. Per queste ragioni infatti la federazione regionale del Movimento “Noi Liberi” stamane è scesa in piazza davanti a Palazzo d’Orleans affinché la Presidenza della Regione accolga le istanze delle famiglie e delle varie organizzazioni finora rimaste inascoltate. Il Coordinatore nazionale Nicola Di Matteo ribadisce la linea politica del PDF di sostegno alla disabilità e assicura che il PDF si impegnerà a vigilare affinché la politica sappia dare risposte concrete ai bisogni delle famiglie con disabili e impegni maggiori risorse a sostegno delle situazioni di difficoltà. Palermo 10.09.2018 Popolo della famiglia di Palermo