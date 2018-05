Poliziotti aggrediti in via Cavour, la solidarietà di Gelarda: "Leggi troppo tenere"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Esprimo solidarietà e vicinanza, a nome di tutto il Movimento palermitano, ai poliziotti che sono stati aggrediti questa notte in via Cavour a seguito di alcuni controlli. Vorrei che tutti i palermitani tenessero sempre bene a mente la professionalità degli uomini in divisa, tutti indistintamente, e il pericolo che quotidianamente corrono con il lavoro che fanno su strada. Ma non posso che stigmatizzare, questo lo aggiungo a titolo personale, delle leggi che non difendono gli operatori di polizia e i bravi cittadini e sono sin troppo tenere con coloro che, invece, la legge la infrangono frequentemente.