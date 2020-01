Foro Italico, blocchi di polistirolo sugli scogli: "Rimuovere il materiale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ritrovati blocchi di polistirolo sugli scogli del Foro Italico, altezza Sant’Erasmo. “Un’immagine - dice il vicepresidente della Prima circoscrizione Antonio Nicolao - davvero deprimente quella che si presenta e che, oltre a rovinare la nostra meravigliosa costa, aumenta notevolmente l’inquinamento ambientale. Ho inviato una segnalazione al Dipartimento regionale dell’Ambiente Demanio Marittimo al fine di far rimuovere il materiale e nell’auspicio che non siano le onde del mare a portarlo via, ma gli operai addetti".