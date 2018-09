Polemica Orlando-Conte, il M5S spara a zero sul sindaco: "Una 'pupiata' da irresponsabili"

La maggioranza in Consiglio sostiene la scelta del sindaco Leoluca Orlando, che ha disertato l'appuntamento a Brancaccio con il premier Giuseppe Conte, in aperta polemica per il taglio ai fondi per scuole e legalità. Il Movimento 5 Stelle invece attacca a testa bassa il primo cittadino. Durissimo il commento di Ugo Forello, capogruppo pentastellato a Sala delle Lapidi: "Ritengo grave questa decisione del sindaco - dichiara a PalermoToday - perché non fa gli interessi della nostra città. La questione 'bando periferie' è tutt'altro che chiusa, il premier Conte e tutto il governo nazionale infatti hanno preso l'impegno di intervenire successivamente al decreto Milleproroghe".

Quindi Forello rincara la dose: "Quella di Orlando è una 'pupiata' fuori luogo, un comportamento irresponsabile rispetto alla carica che ricopre. Vorrei ricordargli che in quanto sindaco rappresenta tutta la città e non solo una parte di essa. Siamo di fronte, ancora una volta, ad una scelta politica errata, assoluamente irresponsabile oltre che di sgarbo istituzionale nei confronti del presidente del Consiglio. Invece di strumentalizzare questa vicenda per interessi politici personali e protagonismo fino a se stesso, il primo cittadino avrebbe dovuto accogliere il presidente del Consiglio ed esternare allo stesso le sue considerazioni, invece di 'darsi alla macchia' così come qualche giorno fa ha già fatto non partecipando alla riunione fra Anci e Governo nel corso della quale proprio sulle periferie è stato trovato un accordo".

A fare quadrato attorno al sindaco Sinistra Comune e Pd. "Cosa racconterà il premier Conte ai bambini della scuola Padre Puglisi?" domanda Giusto Catania, capogruppo Sc in Consiglio. "Il governo - prosegue Catania - ha tagliato risorse finanziarie per 16 milioni di euro, all'origine destinati a Brancaccio, oltre a diversi altri interventi per milioni di euro cancellati con un colpo di spugna, nella edizione 'rivista' del Milleproroghe. Per questo governo le periferie e le diseguaglianze sociali del nostro Paese non sono una priorità. Le risorse del 'bando periferie' della Città metropolitana avrebbero riqualificato l’ex deposito postale di via Cirincione, oggi in stato di degrado, in un nuovo grande liceo della città. Senza risorse quote sempre maggiori di territori saranno condannati alla marginalità".

Sulla stessa scia il capogruppo del Pd in Consiglio comunale di Palermo, Dario Chinnici, che conclude: "Bene ha fatto Orlando a disertare la cerimonia per l’inaugurazione dell’anno scolastico. A Brancaccio e alle periferie di Palermo non servono fugaci visite istituzionali, ma concreti atti di amministrazione, soldi e progetti per la riqualificazione urbana: tutte cose che la Lega e il Movimento Cinque Stelle hanno rubato ai palermitani. Conte, anziché fare inutili passerelle, dica ai palermitani che fine hanno fatto i 16 milioni di euro che, attivando investimenti per 118 milioni, sarebbero dovuti servire a cambiare il volto delle periferie della città, a partire proprio da Brancaccio. A che serve venire in gita in Sicilia, se poi si toglie ogni speranza di migliorare i quartieri più in difficoltà?".