Le radici danneggiano le aree private, i pini in via Ugo La Malfa saranno abbattuti

Il Comune di Palermo taglierà alcuni pini in via Ugo la Malfa. Le radici degli alberi hanno provocato dei danni ad alcune aree private e il Comune è stato condannato a risarcire i proprietari. Da qui la decisione che in queste ore sta scatenando numerose polemiche. In allarme le associazioni ambientaliste. E il presidente della Terza commissione del consiglio comunale Paolo Caracausi lancia un appello: "Il Comune si fermi, valuti se l'abbattimento è necessario, stabilisca a priori come eventualmente sostituire gli alberi e soprattutto si confronti con le associazioni".

Per favorire il confronto tra le parti la Terza commissione ha convocato per venerdì il vicesindaco Fabio Giambrone e gli uffici comunali. "L'abbattimento di alcuni pini - dice Beatrice Filangeri, responsabile nazionale del laboratorio Ambiente di Italia dei Valori - e non di tutti gli alberi di via La Malfa rischia comunque di penalizzare la città: gli alberi vanno tutelati, specie quando la cementificazione è troppa. Chiediamo di sapere quanti pini verranno abbattuti e come verranno sostituiti, oltre a capire le dettagliate motivazioni di questa scelta".