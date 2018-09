Piano rifiuti entro dicembre, M5S: "Falso, bisogna ancora selezionare gli esperti"

"Il piano dei rifiuti sarà pronto entro dicembre: è questo l’impegno che il mio governo ha assunto con i siciliani". A parlare, nel corso di un intervento al Festival del giornalismo enogastronomico di Galati Mamertino, è il presidente della Regione Nello Musumeci.

Promessa impossibile da mantenere secondo il deputato regionale del M5S Luigi Sunseri: “Affermare che il piano dei rifiuti, che la Sicilia attende da 20 anni, sarà pronto a dicembre, è falso". Il motivo è presto spiegato: "Gli uffici del dipartimento regionale ai Rifiuti non hanno ancora espletato le procedure per la selezione di 25 esperti, che la Regione vuole assumere per attività di assistenza e di supporto alla redazione del Piano di gestione dei rifiuti”.

A gennaio, la Regione ha chiesto poteri speciali per la gestione dell'emergenza rifiuti e da allora opera in regime commissariale. L'avviso di selezione dei 25 consulenti, che costeranno alla Regione circa 1 milione 200 mila euro, è scaduto a luglio, mentre la durata dei contratti degli esperti va da un minimo di otto mesi a un massimo di 16. “Musumeci sa - conclude Sunseri - che sono pervenuti oltre 800 curricula e che le graduatorie non sono ancora definitive? E' evidente che in Sicilia sul fronte rifiuti ci sia solo caos e le parole del Governatore ne sono la dimostrazione. Delle due l'una: o Musumeci mente o non sa cosa fanno gli uffici”.