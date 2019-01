Piano regolatore, Arcuri risponde a Caronia: "A febbraio sarà in Consiglio"

"Non c'è alcun mistero attorno alla redazione del Piano Regolatore e lo stesso, come più volte detto dal sindaco e nelle commissioni consiliari, sarà presentato a fine febbraio, nei termini e con le modalità previste dalla legge". Così l'assessore Emilio Arcuri in risposta alla richiesta di informazioni del consigliere Maria Anna Caronia.

"Gli uffici - spiega Arcuri - sono attualmente impegnati a seguire l'iter dei documenti di accompagnamento legati alla prevenzione del rischio idrologico e geologico. Si tratta di strumenti fondamentali perché il PRG sia garante di sicurezza del territorio e dei cittadini. Allo stesso tempo si sta lavorando ad un Regolamento Edilizio e a norme di attuazione che, una volta che lo stesso PRG sarà stato esitato dal Consiglio comunale, rendano possibile la sua attuazione".