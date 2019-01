Neve e disagi a Piano Battaglia, Schillaci: "Tavolo tecnico partirà in settimana”

"La frequenza con cui si verificano disservizi a Piano Battaglia è preoccupante e non più accettabile, accelereremo con l’istituzione del tavolo tecnico regionale per la viabilità e sicurezza che le commissioni Turismo e Ambiente dell’Ars hanno deliberato la scorsa settimana. Ho avuto assicurazione dai dirigenti della Protezione civile che i lavori partiranno questa settimana”. Lo afferma la deputata M5S all’Ars Roberta Schillaci, in seguito al caos verificatosi nel weekend appena trascorso per raggiungere la stazione sciistica madonita.

Giovanni Faletra, gestore del Rifugio Marini, in una lunga lettera inviata a PalermoToday nei giorni scorsi ha denunciato il disagio e il danno economico subito a causa delle difficoltà dei turisti nel raggiungere Piano Battaglia.

“Dobbiamo assolutamente accelerare – afferma la deputata - per cercare di salvare la stagione degli operatori economici, che già registrano consistenti perdite a causa della gestione per nulla razionale e professionale degli arrivi. Le principali criticità restano quelle legate alla viabilità e ai mancati interventi di manutenzione nell’intera area del comprensorio madonita per l’incapacità di mettere in atto azioni coordinate tra i soggetti preposti. Il tavolo tecnico – prosegue la deputata - deve dare immediate risposte per coordinare le azioni, ripartire competenze e responsabilità precise e pianificare in tempo le iniziative da mettere in campo per non compromettere la stagione sciistica e trasformare in risorsa e attrattore turistico l’area di Piano Battaglia. Stiamo per depositare – conclude - un disegno di legge che istituisca una commissione di coordinamento per il comprensorio sciistico regionale siciliano”.