Le rotatorie della circoscrizione si fanno belle: approvato progetto "Pian...tiamo in quinta"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Approvata quest'oggi dal Consiglio della Quinta circoscrizione una mia mozione che riguarda la sistemazione e l'abbellimento delle rotatorie. Ecco il testo: Premesso che le rotatorie sono state realizzate alfine di incanalare e ridurre il traffico ma con il passare del tempo si sono convertite, in alcuni casi, in un elemento simbolico delle strade italiane e rappresentano un vero e proprio bigliettino di visita di molti comuni; premesso che diverse rotatorie realizzate nel territorio della V Circoscrizione presentano un aspetto dismesso in quanto prive di vegetazione di abbellimento; considerata la necessità di richiedere la messa a dimora di qualche pianta o cespuglio ornamentale ed evidenziata altresì la necessità di provvedere in merito per rendere le rotatorie più gradevoli alla vista senza pregiudicare in alcun modo la visibilità dei veicoli in manovra; tenuto conto che per la loro cura si potrebbe utilizzare il sistema dell’affidamento a terzi, anche attraverso un bando ( con il quale si chiederà la presentazione di progetti) che, in cambio della possibilità di esporre pubblicità, si impegneranno ad assicurare la manutenzione del verde pubblico presente all’interno, alla raccolta delle foglie, alla realizzazione e gestione dell’eventuale impianto di irrigazione oltre all’assunzione degli oneri relativi al consumo dell’energia elettrica derivanti da un eventuale incremento dei punti luce rispetto a quelli esistenti Il Consiglio della Quinta circoscrizione impegna il sindaco, l’Amministrazione Comunale affinchè vengano presi i necessari provvedimenti finalizzati alla sistemazione e all’abbellimento delle rotatorie realizzate o che si realizzeranno nel territorio della Quinta circoscrizione, per le motivazioni espresse in narrativa. Consigliere Umberto Lo Sardo.