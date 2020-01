Petralia Soprana, Tommaso Librizzi a capo dell’ufficio tecnico del Comune

Si apre con un'assunzione a tempo indeterminato il nuovo anno per il Comune di Petralia Soprana. Si tratta del responsabile dell’ufficio tecnico, ruolo affidato all'architetto Tommaso Librizzi. Il nuovo istruttore direttivo tecnico colma il posto che da anni attendeva di essere ricoperto e nell’ultimo periodo è stato rivestito a turno dai lavoratori ex articolisti in servizio all’interno dello stesso ufficio.

L’assunzione del dirigente è avvenuta in seguito all’espletamento del concorso pubblico, bandito nel 2016, che si è concluso lo scorso 4 dicembre con l’approvazione della graduatoria finale.

L’ultimo giorno del 2019 è arrivata la firma sul contratto di lavoro a tempo indeterminato dell’architetto Librizzi che lavorerà a tempo parziale, per 18 ore settimanali, alla guida dell’ufficio. Grande la soddisfazione dell’amministrazione comunale guidata da Pietro Macaluso che, dopo circa trent’anni, è riuscita a bandire e portare a termine un concorso pubblico per l’assunzione di un nuovo dipendente. “Siamo ulteriormente contenti – afferma Macaluso – perché a vincere il concorso è stato un nostro concittadino che conosce bene il territorio di Petralia Soprana e che con il suo impegno e la sua professionalità renderà sicuramente un buon servizio all’intera collettività. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i professionisti e i lavoratori ex articolisti che durante la mia sindacatura hanno svolto con professionalità questa funzione".