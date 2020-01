Petralia Soprana, cambio in Giunta comunale: lascia Cità ed entra Lo Mauro

Cambio in giunta comunale a Petralia Soprana: lascia Cinzia Cità ed entra Aurelia Lo Mauro. Una normale turnazione programmata all’inizio del mandato amministrativo di Pietro Macaluso. Come da programma al neo assessore vanno anche le stesse deleghe avute dal suo predecessore e cioè i servizi socio assistenziali – pari opportunità – famiglia e politiche sociali – attività produttive – informatizzazione – pubblica istruzione e cultura.

“L’avvicendamento in giunta è un altro impegno mantenuto nei confronti degli elettori – ha detto il sindaco Pietro Macaluso. Ringrazio vivamente Cinzia Cità per il suo impegno e per quanto ha fatto a servizio dei cittadini ed auguro buon lavoro alla neo assessora Aurelia Lo Mauro.”