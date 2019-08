Longo (#palermomeritadipiu): "Non solo multe, bisogna pensare a pulire le periferie"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Vorrei chiedere a colui che si nasconde dietro gli alberi come un guardone per sanzionare chi getta i rifiuti fuori orario: perché non sanziona i responsabili delle periferie abbandonate, dimenticate, che dovrebbero vigilare affinché venga svolto il servizio di spazzatura? Ma vogliamo anche parlare dei pseudo consiglieri di circoscrizione? Ah vero, ormai siete stati eletti perciò non vi importa (e non dico altro) se la munnizza adesso ci sta coprendo. Prima ci spazzavate anche sotto le scarpe.

