Caos Bellolampo, arrivano 7 milioni per lo smaltimento del percolato delle vasche dismesse

“L’audizione parlamentare è stata positiva poiché abbiamo dimostrato, dettagliatamente, le misure attuate dal Comune di Palermo al fine di superare le criticità presenti nel sito di Bellolampo a seguito dell’esaurimento della sesta vasca.” A parlare è Giusto Catania, assessore all’ambiente del Comune, che ieri ha relazionato in quarta commissione all’ARS sulla situazione di Bellolampo.

“Abbiamo evidenziato che l’amministrazione comunale di Palermo sta elaborando un piano per la raccolta differenziata in tutta la città, ancora più necessario alla luce del continuo slittamento della realizzazione della settima vasca. Spiace constatare l’assenza dei rappresentanti di Arpa che, cosi come abbiamo evidenziato nel corso dell’audizione, ha dato una rappresentazione sovraddimensionata della quantità di rifiuti presenti sull’area del TMB. A Bellolampo non c’è alcun disastro ambientale ma c’è una criticità che stiamo affrontando e risolvendo tempestivamente. Abbiamo chiesto ai rappresentati istituzionali di sostenere lo sforzo della città per superare la fase difficile e riteniamo positiva la soluzione avanzata dalla Regione che prevede di anticipare sette milioni di euro, equivalente a circa il 30% dell’accertamento di costi storici sostenuti a Palermo per lo smaltimento del percolato delle vasche dismesse".

"Siamo fiduciosi che vi sarà una proficua collaborazione da parte del Governo e dell’Assemblea Regionale Sicilia – conclude Catania – e confidiamo che tale spirito possa coinvolgere anche gli organi di controllo al fine di superare, con sforzo straordinario, l’attuale fase di difficoltà.”