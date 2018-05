Decentramento, il Pd organizza un'assemblea cittadina all'ex Real Fonderia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il gruppo consiliare del Partito democratico di Palermo promuove un incontro per discutere ed approfondire il tema del decentramento e della partecipazione. All'assemblea cittadina, che si terrà lunedì 28 maggio alle ore 16,30 presso i locali dell'ex Real Fonderia (Piazza Fonderia), organizzata dai consiglieri comunali Dario Chinnici, Rosario Arcoleo, Carlo Di Pisa, Francesco Bertolino e Giovanni Lo Cascio​,​ saranno presenti Fabio Giambrone, braccio destro del sindaco Orlando e gli assessori comunali​ Giovanna Marano, ​Gaspare Nicotri e Giuseppe Mattina, il segretario provinciale Pd Carmelo Miceli.

"Sarà l'occassione - affermano i conglieri dem -, insieme ai presidenti, ai consiglieri di Circoscrizione, ai consiglieri comunali ed a quanti vorranno partecipare, di approfondire il nuovo regolamento sul decentramento e di avviare un confronto con la città per far sì che le Circoscrizioni siano nelle condizioni di acquisire maggiore autonomia nella governance dei territori. Il loro potenziamento è la base per costruire un’organizzazione solida e strutturata ed un’opportunità per avviare uno snellimento delle procedure ed un’ottimizzazione delle risorse e del tempo. Il nostro auspicio è che grazie a questo strumento esse possano divenire presidio dell’amministrazione nei territori e che possano essere sempre di più e in modo più incisivo costanti punti di riferimento per i cittadini".