Patto per Palermo, Chinnici: "Vigileremo perchè il Comune faccia la sua parte"

"La conferma che il Patto per Palermo procede celermente è ulteriore riprova della bontà dell'azione e visione portata avanti dal governo Renzi in sinergia con l'amministrazione Comunale". Lo afferma il capogruppo del Partito democratico a Sala delle Lapidi Dario Chinnici dopo la visita a Palermo, questa mattina, del ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti.

"Palermo - prosegue Chinnici - si appresta a portare a termine una grande operazione di riqualificazione e rigenerazione in ambito urbano. Le opere strategiche come il raddoppio del Ponte Corleone, il parcheggio mulpiano all'ospedale dei Bambini, le nuove piste ciclabili e le tre nuove linee tranviarie stravolgeranno in positivo interi assi stradali e cambieranno radicalmente le modalità di spostamento dei nostri concittadini. Ringrazio il ministro De Vincenti per l'attenzione che in questi mesi sta mettendo nel verificare che i lavori procedano senza intoppi e ci assicureremo che l’amministrazione comunale faccia la sua parte sia nella realizzazione dei progetti sia in adeguati piani di comunicazione".