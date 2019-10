Tre caselle da riempire in Giunta, Patrizia Di Dio: "Io assessore? Non sono interessata"

"Non sono per nulla e in alcun modo interessata a occupare un posto di assessore nella giunta comunale di Palermo. Il mio ruolo è e resta, con convinzione, quello di presidente di Confcommercio Palermo che peraltro, per statuto, è incompatibile con incarichi politici”. Con queste parole Patrizia Di Dio smentisce le voci su un possibile futuro coinvolgimento nella Giunta di Palazzo delle Aquile. “Chi mette in giro certe voci - conclude - mente sapendo di mentire o persegue giochi politici che appaiono fuori luogo in un momento drammatico per la vita produttiva di Palermo”.