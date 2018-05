Passante ferroviario, M5S chiede audizione all'Ars: "No a nuove incompiute"

“No a nuove incompiute, il passante ferroviario di Palermo va completato, non si può lasciare un'importante opera pubblica come questa a metà e una città sventrata”. Lo dicono i deputati regionali del M5S Giampiero Trizzino e Roberta Schillaci, che hanno chiesto la convocazione di un'audizione in commissione Ambiente dell'Ars "sul rischio concreto che la mancata realizzazione del passante ferroviario, ossia il collegamento tra la città di Palermo e lo scalo aeroportuale di Punta Raisi, possa trasformarsi nell'ennesima incompiuta made in Italy". All'incontro, che, per il M5S va calendarizzato a stretto giro, sono stati convocati il prefetto di Palermo Antonella De Miro, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, i rappresentanti dell'ateneo palermitano, Rete ferrovie italiane e Sis, la società che si occupa della realizzazione dei lavori.