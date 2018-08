Un altro addio al M5S, Spataro passa alla Lega: al via campagna tesseramenti del Carroccio

Alle scorse elezioni amministrative era la candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Terza circoscrizione: adesso Rosy Spataro passa alla Lega. Dopo il consigliere comunale Igor Gelarda, si tratta della seconda "uscita" dai pentastellati a Palermo.

Spataro, 3.500 voti circa nella corsa al "parlamentino" di quartiere, così ha commentato il suo passaggio al partito di Salvini: "Ho fatto una scelta molto ponderata e fortemente in linea con i miei principi - ha scritto su Facebook -. Sono stata un attivista del movimento, ho sostenuto una campagna elettorale con il gruppo della Terza circoscrizione da candidata alla presidenza. Mettendoci cuore, energia, sacrificando la mia famiglia e non rimpiango assolutamente nulla, perché credevo fermamente nei miei ideali e in quello per cui lottavo. Purtroppo oggi, non mi ritrovo più nel modo di operare del M5S palermitano e siciliano, ben diverso dal M5S nazionale, pertanto ho deciso di aderire ad un progetto di sviluppo e riqualificazione territoriale, che il coordinatore provinciale della Lega Igor Gelarda, vuole concretamente portare avanti".

Spataro era tra i presenti di un incontro che la Lega ha organizzato ieri sera in una sede della nei pressi del giardino inglese. Alla presenza di Gelarda - responsabile enti locali Siclia (assieme a Fabio Cantarella) e organizzativo della provincia di Palermo - è stata lanciata la campagna tesseramenti. In città il Carroccio avrà un responsabile del tesseramento per ogni circoscrizione: a coordinarli sarà Francesco Vozza, attivista storico della Lega, nonché candidato alle scorse Amministrative. Inoltre è prevista la creazione di consulte cittadine tematiche. La provincia invece sarà divisa in 4 zone: gli esponenti territoriali avranno come referente Antonio Purpari, altro militante della prima ora. Davide Lercara si occuperà dei circoli e dei gruppi della Lega nel Palermitano.