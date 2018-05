Comune, tempo di bilanci e dialogo per il Pd: "Lavoriamo su aziende partecipate e decentramento"

Il Pd cittadino serra le fila e, nel corso di una riunione nella sede di via Bentivegna tra il segretario provinciale Carmelo Miceli e i rappresentanti del partito a Sala delle Lapidi e alle circoscrizioni, traccia un bilancio "delle cose fatte e quelle ancora da fare"

"Insieme a Fabio Giambrone, ai consiglieri comunali, ai presidenti della terza, quarta e quinta circoscrizione e ai consiglieri di circoscrizione del Partito democratico - si legge in una nota a firma di Carmelo Miceli, segretario provinciale, e Dario Chinnici, capogruppo a Sala delle Lapidi - abbiamo fatto il punto sulla situazione politica e amministrativa della città. Una discussione franca, grazie alla quale abbiamo verificato lo stato di attuazione del programma elettorale delle scorse amministrative, riscontrando le tante cose fatte e quelle, urgenti e meno urgenti, che ci sono ancora da fare. Il faro della nostra analisi è stato e continuerà a essere anche nelle riunioni che seguiranno la qualità della vita dei cittadini. Continueremo a incontrarci, gireremo le circoscrizioni e con il sindaco troveremo le soluzioni per quei disservizi che, nonostante gli sforzi dell’amministrazione, sono sotto gli occhi di tutti. Siamo consapevoli che le aziende partecipate possono e debbono dare maggiori risultati e che la vita dei palermitani dovrà essere agevolata da un decentramento sempre più effettivo ed efficiente. Saremo consequenziali a quello che abbiamo detto durante la campagna elettorale delle scorse amministrative perché puntiamo con Orlando al dopo Orlando e lo facciamo con l’ambizione di chi è convinto e consapevole di potere e dovere coinvolgere i cittadini nelle scelte. In quest’ottica, nell’ultima settimana di giugno, terremo una grande conferenza programmatica sui temi della Città, grazia alla quale” - concludono - i cittadini potranno contribuire alla costruzione della Palermo del 2022”.