Commissione d'esame indossa magliette pro-migranti: il "caso Partinico" approda in Parlamento

Esami di maturità, tutti i docenti indossano una maglietta rossa. Non un caso, non una moda, ma la volontà di aderire all'appello lanciato da Libera il favore dei migranti e contro politiche di chiusura dei confini. Ma il colpo d'occhio non piace a tutti e il caso approda in Parlamento. Succede a Partinico e al centro della bufera sono finiti alcuni docenti del liceo Savarino.

Lo scorso sabato un gruppo di professori impegnati negli esami di maturità ha deciso di rispondere all'appello di don Ciotti indossando, come migliaia di italiani, una maglietta rossa. L'iniziativa ha scatenato le critiche di alcuni esponenti politici oltre lo Stretto.

I deputati della Lega Eugenio Zoffili e Daniele Belotti, capogruppo in commissione Cultura di Montecitorio, hanno anche presentato un'interrogazione al ministro dell'Istruzione. "Un'intera commissione d'esame di maturità che si presenta con la maglietta rossa non fa il proprio mestiere, ma propaganda politica - dicono -. Abbiamo chiesto al ministro dell'Istruzione di fare chiarezza su quanto avvenuto al liceo scientifico Santi Savarino di Partinico in provincia di Palermo, se risultino episodi simili avvenuti in altre scuole del Paese e di assumere tutte le iniziative disciplinari e normative di competenza. La scuola dovrebbe astenersi dal fare politica militante, in quanto luogo istituzionale e quindi doverosamente neutrale".

"Basta con la strumentalizzazione politica della scuola pubblica - ha scritto anche Giorgia Meloni su Facebook -. Chi vi autorizza a pensare di poter imporre ai nostri figli le vostre idee? Gli alunni che non credono nell’utilità dell’immigrazione incontrollata li bocciate?".