Dai Partigiani del Pd attacco al sindaco, Altadonna: "Orlando è uomo di corrente"

"La riunione che si è svolta ieri sera presso la segreteria dell’onorevole Faraone, alla quale ha preso parte il primo cittadino, è un affronto alla città di Palermo". Salvatore Altadonna, esponente dei Partigiani del Pd, punta il dito contro il sindaco: "Orlando in questi giorni ha raccontato la sua adesione al Pd come un 'atto eroico' contro destra e populismi. Ma se fosse stato davvero per questo sarebbe bastato il semplice sostegno al Partito democratico".

"La verità è venuta fuori ieri: il sindaco ha aderito alla corrente di Faraone in cambio di un posto in lista per un suo uomo" sottolinea il consigliere della Quinta circoscrizione, vicino al deputato regionale Cracolici, dopo la riunione organizzata ieri presso "Cambiamenti", la segreteria politica di Faraone e dei renziani.

"Dopo averci costretto a rinunziare al simbolo, dopo avere orchestrato il disastro delle elezioni regionali, si prepara alla scalata del partito - insieme al suo alleato Totò Cardinale - sotto la regia del sottosegretario. Non lo permetteremo! In politica tutto è concesso, anche i repentini cambi di idea del sindaco, ma da questo momento parli solo a nome di quella corrente e non dica più che il suo partito è Palermo. Anzi chieda scusa alla città", conclude Altadonna.