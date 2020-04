Davide Aiello nuovo capogruppo M5s in commissione antimafia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

''Sono stato designato Capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Commissione Antimafia. Un ruolo di importanza preminente che svolgerò con profondo senso di responsabilità, rifacendomi ai principi fondamentali della lotta alla mafia, che mi appartengono da siciliano e da parlamentare del MoVimento. Ringrazio i miei colleghi per aver riposto in me la loro fiducia. Oggi più che mai il contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso richiede l'impegno concreto e fattivo dello Stato, soprattutto in questo momento storico per il nostro Paese. Stiamo attraversando un'emergenza sanitaria e socio economica in cui le mafie rappresentano un pericolo ancora più grave. Ma non abbasseremo la guardia''. Lo scrive su facebook il deputato Davide Aiello, nominato capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione bicamerale d'inchiesta Antimafia.