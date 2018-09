Parco di Villa Malfitano chiuso, M5S: "Eppure i fondi sono stati erogati..."

“Ci piacerebbe capire come mai, a Palermo, il parco di Villa Malfitano, sede della Fondazione Whitaker, è chiuso al pubblico. Eppure ad imporne l'apertura due volte la settimana è una convenzione stipulata con la Regione, che a maggio scorso ha stanziato in finanziaria un contributo di 200 mila euro per la Fondazione Whitaker”. Lo dice la deputata regionale del M5S Roberta Schillaci, che ha presentato un'interrogazione parlamentare in merito alla chiusura di Villa Malfitano, in via Dante.

“Vogliamo sapere – prosegue la deputata – se il Governo è a conoscenza dell'inadempienza in atto, se la Regione ha già diffidato la Fondazione alla riapertura e quali misure intende mettere in atto per rendere fruibile questo prezioso polmone urbano ai cittadini, dal momento che, nonostante la Fondazione abbia bilanci in attivo, riceve fondi pubblici per il suo funzionamento”.