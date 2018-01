"Animali mal curati e topi che saltellano": lettera a Musumeci per salvare Parco d'Orleans

"Gabbie mal utilizzate, condizioni di vita degli animali non adeguate, manutenzione insufficiente": così Francesco Bertolino, capogruppo di Palermo 2022 in Consiglio comunale e presidente della quinta commissione consiliare sul Decoro urbano, descrive le condizioni del Parco d'Orleans al governatore, Nello Musumeci, in una lettera a lui indirizzata.

"Intervenga a più presto per salvaguardare quello che è stato un vero gioiello della città - scrive Bertolino al Presidente della Regione - e che ora si presenta come una villa abbandonata". Il Parco, adiacente a villa d’Orleans, sede della presidenza della Regione, in passato è stato anche uno spazio importante dal punto di vista didattivo: lì i bambini potevano non solo giocare e divertirsi ma anche conoscere le piante e gli animali studiati nei loro libri. "Oggi una visita al Parco - continua il presidente della commissione consiliare sul Decoro urbano - non è per nulla formativa: le piante sono abbandonate, gli animali mal curati e i ratti saltellano".

Non è la prima volta che Bertolino si occupa del Parco: nel 2014 organizzò anche un sit in per denunciare lo stato di degrado generale dell'area verde determinata, secondo il capogruppo di Palermo 2022, "da una gestione inadeguata, dovuta a gravi contrasti interni, e probabilmente anche personali, tra l’ex presidente della Regione, Rosario Crocetta, e i gestori del parco”. Ora è tempo di invertire la rotta. "Sarei ben lieto di incontrarla per informarla - conclude Bertolino - di alcune proposte che mi sono state sottoposte con l'obiettivo di ridare a Palermo il suo splendido Parco d'Orleans".