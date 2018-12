Terrasini, la Giunta rinuncia alle indennità: con i soldi acquistati un pulmino e tre auto 

Tre auto e un pulmino in regalo al Comune di Terrasini. I mezzi sono stati acquistati con il denaro della indennità non percepite dal sindaco Giosuè Maniaci, dai membri della sua Giunta, dai consiglieri di maggioranza e dal direttore artistico nei primi sei mesi di legislatura. La somma risparmiata, infatti, è confluita in un capitolo di bilancio istituito ad hoc per la realizzazione di opere di interesse pubblico.

"Voglio ringraziare di cuore - afferma Maniaci - chi insieme a me, per la prima volta nella storia di Terrasini, ha preso e mantenuto questo impegno rinunciando alle proprie indennità nei primi sei mesi di legislatura: gli assessori Maria Grazia Bommarito, Angelo Cinà, Carla Garamella e Mauro Palazzolo; i consiglieri comunali di maggioranza Nunzio Maniaci, Rosaria Li Cavoli, Arianna Fiorenza, Filippo Tocco ed Eduardo Cammilleri; il direttore artistico Vincenzo Cusumano. La promessa oggi è diventata realtà!".

Il pulmino potrà essere utilizzato dai servizi sociali, dalle scuole, dalle associazioni sportive e culturali. "I mezzi - spiega il sindaco - sono nuovi, sono costati 72 mila euro e sono acquistati tramite il 'Mepa'. Le indennità non percepite ci hanno permesso di accantonare circa 80 mila euro".

