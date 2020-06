Palermomeritadipiu inaugura l'undicesima sede a Cardillo

Oggi #palermomeritadipiù, il laboratorio politico fondato dal vice presidente dell’Ast, Eusebio Dalì, ha inaugurato l’undicesimo +point, nella Settima circoscrizione, in via Fabio Besta al civico 12. “Avere undici sedi in città - dice Alessandro Fontanini, presidente di #palermomeritadipiu - vuol dire essere presenti sul territorio, vuol dire essere radicati, vuol dire stare tra la gente. Abbiamo imboccato la strada giusta, alle prossime elezioni saremo protagonisti e non più spettatori”. Grande l’entusiasmo mostrato dai numerosi sostenitori che hanno partecipato all’inaugurazione del point, sempre nel massimo rispetto della regola del distanziamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.