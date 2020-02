Palermomeritadipiù inaugura la decima sede: “Pronti per le prossime elezioni comunali"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Altarello si colora di bianco con Palermomeritadipiu. Inaugurata la decima sede del laboratorio politico fondato da Eusebio Dalì. Tanti i partecipanti oggi in via Gela 6. Alla cerimonia a fare gli onori di casa, oltre a Dalì, Gianfranco Patorno, responsabile per il movimento dei +point: “Inaugurare la decima sede del nostro laboratorio politico significa una sola cosa, che non possiamo più nasconderci; manteniamo certamente la vocazione di laboratorio politico ma siamo ormai una realtà progettuale importante. Sfido qualsiasi partito, movimento o associazione ad avere dieci sedi operative sparse per la città. Parteciperemo alle prossime amministrative palermitane e lo faremo da protagonisti, del resto se si votasse domani saremmo già in grado di presentare una lista che vada agevolmente oltre il 5%. Ma non ci fermiamo certo a questo”.