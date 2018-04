Palermo in prima linea per la pace e la cooperazione: "Betlemme ha valore strategico"

C'era anche Palermo tra le città che hanno partecipato, ad Assisi, alla conferenza internazionale delle città italiane gemellate con Betlemme. A rappresentare il capoluogo siciliano è stato l'assessore alle Attività sociali, Giuseppe Mattina.

Erano presenti, tra gli altri, i sindaci di Assisi e Betlemme, Stefania Proiettti e Anton Salman, insieme ai rappresentanti delle altre città italiane gemellate, gli Ambasciatori di Palestina in Italia e presso la Santa Sede, Mai Alkaila e Issa Kassisieh, il presidente della Presidenza della Regione Umbria, Catiuscia Marini, monsignor Domenico Sorrentino vescovo di Assisi, padre Ibrahim Faltas della Custodia della Terra Santa, i rappresentanti di 24 associazioni italiane e inoltre il presidente del centro Padre Nostro che insieme alla Fondazione Giovanni Paolo II sta attivando progetti di sviluppo a Betlemme.

Durante i lavori sono stati condivisi cinque obiettivi strategici: lavorare per un'idea di pace per i palestinesi basata su giustizia, uguaglianza, rispetto reciproco, libertà e rispetto della dignità umana nell'osservanza del diritto internazionale, preservare il patrimonio religioso, storico e culturale della città di Betlemme, dare supporto alla città di Betlemme per la realizzazione del suo piano strategico previsto dal 2018 fino al 2021, confermare l'intento delle città italiane per lo sviluppo della città di Betlemme per migliorare la vita quotidiana dei suoi cittadini, migliorare gli aspetti e i servizi turistici a Betlemme per poter ospitare tutti i pellegrini, costruire una rete (comitato di coordinamento) tra le città Italiane e Betlemme per lavorare insieme su progetti di cooperazione di vario tipo.

“La pace in Palestina - dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore Mattina - è un elemento fondamentale della pace in tutto il Medio Oriente e nel mondo. Il ruolo storico di Betlemme, la possibilità che i suoi luoghi sacri siano fruibili da tutti e la libertà di accesso sono parte integrante del processo di pace. Anche per questo, nell'ottica della collaborazione con la città di cui Palermo è gemella dal dal 2013, l'amministrazione intende sostenere il piano strategico di Betlemme, collaborando all'attivazione di risorse pubbliche della cooperazione e private".

Durante l'incontro è stato sottoscritto anche dai comuni presenti e dall'Anci un appello per la pace in Siria, che segue di fatto il recente ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale.