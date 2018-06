Idv incontra Orlando: domani assemblea pubblica alle 18 a Palazzo delle Aquile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Insieme per la Palermo del futuro: sarà questo il tema dell'assemblea pubblica organizzata per domani da Idv e a cui parteciperà il sindaco Leoluca Orlando. L'appuntamento è per venerdì 29 giugno alle 18 a Palazzo delle Aquile. "Sarà un momento importante di confronto e dibattito per discutere della città e dell'amministrazione comunale - dice il segretario provinciale di Idv, Paolo Caracausi - Le forze politiche e civiche che hanno vinto le ultime elezioni, sostenendo la riconferma di Orlando, hanno davanti grandi sfide e hanno bisogno del contributo dei cittadini per immaginare soluzioni efficaci e provvedimenti concreti. Idv è pronta a svolgere un ruolo propositivo e a discutere col sindaco del futuro che immaginiamo per Palermo, avendo come stelle polari la legalità, l'efficienza dei servizi e il lavoro. Invitiamo i palermitani a partecipare attivamente e ad aiutarci a disegnare l'avvenire della nostra città".