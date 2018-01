Palermo capitale della cultura, Chinnici: "Occasione di rilancio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Palermo Capitale della Cultura è una delle più straordinarie occasioni per la crescita e il rilancio di tutta la città”. Lo afferma il capogruppo del Partito democratico al Comune, Dario Chinnici.

“Non posso che ringraziare il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini - aggiunge - per aver partecipato alla cerimonia e per le splendide parole che hanno riservato a Palermo. Adesso tocca a noi rendere quest'anno davvero un anno da ricordare per tutta la nostra città".