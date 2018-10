Palermo capitale della scherma, Caracausi: "Città può avere ruolo primario"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La scelta di Palermo come Capitale della scherma 2019 non può che riempirci di gioia ed è la conferma che la nostra città, malgrado i tanti problemi strutturali, può avere un ruolo primario anche in questo settore. I nostri campioni, a partire da Marcella Li Brizzi, premiata dal sindaco Orlando con la Tessera preziosa del mosaico della nostra città, e William Russo, campione mondiale 2011, sono la testimonianza di una città che vuole cambiare e che non si sente emarginata”. Lo dice Paolo Caracausi, consigliere comunale di Palermo del Mov139 in quota Idv, commentando la decisione del Consiglio federale della Federazione italiana scherma.