Palermo-Agrigento, l'Anas pagherà le aziende appaltatrici: "Giovedì ripartono i lavori"

"Giovedì 28 febbraio riprenderanno i lavori sia sulla Palermo-Agrigento sia sulla Agrigento-Caltanissetta". L'annuncio arriva da Giusi Savarino, presidente della commissione Territorio, Ambiente e Mobilità dell'Ars, al termine di una nuova convocazione in commissione di Anas, Cmc e comitato delle imprese creditrici.

Secondo quanto reso noto dalla parlamentare "le società affidatarie, infatti, proseguiranno i lavori già iniziati, impegnandosi a ultimare nel giro di tre mesi sulla Caltanissetta-Agrigento i tratti in contrata Favarella e fino alla città nissena e sulla Palermo-Agrigento a eliminare i semafori di Bolognetta, Vicari, e la deviazione a Villafrati, così da accelerare e snellire sensibilmente il traffico. I pagamenti alle società affidatarie saranno effettuati e garantiti direttamente da Anas che sbloccherà i fondi già accantonati".

Sembra quindi arrivata una svolta la vicenda del cantiere più volte bloccato a causa della crisi finanziaria della società che gestiva l'appalto.

“In finanziaria – prosegue Savarino - insieme al mio gruppo, #diventeràbellissima, è stato approvato un ordine del giorno volto a impegnare Anas a garantire il pagamento del credito in favore delle aziende subappaltanti e dei fornitori, il presidente Musumeci ha scritto di suo pugno al ministro, questo impegno risoluto su più fronti ha portato a raggiungere il risultato odierno. Ma non finisce qui: continuerò a vigilare sullo stato di avanzamento dei lavori, già a partire da giovedì quando mi recherò personalmente sul cantiere per verificarne la riapertura. Non bisogna assolutamente abbassare il livello di guardia perché il pericolo non è ancora del tutto scongiurato, per cui riconvocherò tutti in commissione fra tre mesi, oggi però possiamo certamente essere positivi".

...



Gallery