Palermo-Agrigento, Varrica: "Massima attenzione dal governo nazionale"

“Comprendiamo benissimo la drammatica situazione delle imprese creditrici della Cmc ed è per questo che lavoriamo da mesi su tutti i fronti: il ministro Toninelli è venuto in Sicilia a novembre facendo sopralluoghi approfonditi sui cantieri della Palermo-Agrigento e della Agrigento-Caltanissetta; i vertici di Anas, anche in conseguenza del mandato del Ministro, hanno incontrato le stesse imprese creditrici fino ad un paio di settimane fa per vagliare ogni proposta percorribile di loro competenza; lo scorso lunedì il ministero del lavoro ha concesso la cassa integrazione ai lavoratori dei cantieri; infine il ministero dello Sviluppo economico ha già fatto partire a gennaio il tavolo con Cmc e si è impegnato ad integrarlo con la partecipazione degli altri Ministeri. L'attenzione del Governo nazionale su questo fronte è massima e costante, sappiamo quanto sia importante per i nostri cittadini e per il nostro tessuto imprenditoriale. Come parlamentari del Movimento 5 Stelle siamo pronti a promuovere ogni ulteriore contatto e incontro che possa essere utile”. Lo dice il parlamentare nazionale Cinque Stelle, Adriano Varrica.