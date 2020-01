E' palermitano l'ambasciatore a Brasilia: incarico affidato a Francesco Azzarello

E' palermitano il nuovo ambasciatore d'Italia a Brasilia, l'incarico è stato affidato a Francesco Azzarello. Lo rende noto la Farnesina, in seguito al gradimento del governo interessato. Nato a Palermo nel 1958, laureato alla Luiss di Roma, Azzarello è entrato in carriera diplomatica nel 1986, ricoprendo incarichi tra gli altri a Teheran, Adelaide, Tirana, New York. Dal 2012 al 2016 è ambasciatore d'Italia nel Regno dei Paesi Bassi e rappresentante permanente dell'Italia presso l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (Opac), ricoprendo inoltre la carica di presidente del Consiglio Esecutivo dell'organizzazione dal 2015 al 2016. Dal 25 giugno 2015 è agente del governo nell'arbitrato tra Italia e India per l'incidente dell'Enrica Lexie. Rientrato al ministero, è stato nominato direttore dell'Autorità nazionale Uama (Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento).