Assistenza sociale, il sindaco annuncia: "Da lunedì al via i pagamenti per gli enti"

"Da lunedì in pagamento i mandati per gli enti che si occupano di servizi ed assistenza sociale in città". Ad annunciare la buona notizia su Facebook è il sindaco Leoluca Orlando. "Ieri finalmente lo Stato, dopo mesi di attesa, ha trasferito al Comune 25 milioni di euro - spiega il primo cittadino - dovuti per stipendi del personale e quindi si è sbloccata la situazione della nostra cassa e sono possibili nuovi pagamenti. Con questi ultimi mandati, nel 2018 saranno complessivamente quasi 15 milioni di euro le somme versate per servizi ed assistenza sociale. Circa il 15% in più rispetto al 2017. Grazie agli uffici dell'Assessorato alla Cittadinanza sociale, che hanno fatto e fanno un gran lavoro".