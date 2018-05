Padre Garau in Comune: "A Palermo periferie abbandonate, se lo sapesse il Papa..."

"Cosa direbbe il Papa sapesse che le periferie di Palermo sono abbandonate? Sarebbe uno scandalo per la città e per chi la amministra". Con queste parole padre Antonio Garau, parroco di San Paolo Apostolo a Borgo Nuovo, ha lanciato l'sos periferie. "Non è un problema solo di Borgo Nuovo. Ecco perché ci rivolgiamo a tutto il Consiglio comunale affinché si impegni a ridare dignità alle periferie". Padre Garau, assieme a un gruppo di volontari di Borgo Nuovo, ha consegnato al presidente di Sala delle Lapidi una magliettina con scritto "Ridateci Borgo Nuovo, la chiesa, la luce, il verde attrezzato, la dignità".

Inoltre ha annuciato dal 4 giugno un momento quotidiano di denucia con preghiere e digiuni. "Andremo avanti per tutto giugno. Piazzeremo una tenda all'esterno della chiesa. Inviteremo parrocchie e associazioni da tutta la città". Padre Garau chiede pure l'aiuto delle forze dell'ordine: "La piazza di Borgo Nuovo diventi obiettivo sensibile. La polizia sia presente a tempo pieno - conclude - almeno certi giorni, almeno certe ore".