Lo Sardo: "Risparmi energetici nelle strade e negli uffici comunali della quinta circoscrizione"

Il Consiglio della V Circoscrizione ha approvato una mia proposta che ha per oggetto "Ottimizzazione degli impianti di illuminazione nelle strade e negli uffici comunali". Prendendo in considerazione che il protocollo di Kioto ha posto precisi obiettivi per la limitazione dell'inquinamento atmosferico ed ha invitato le comunità mondiali ad attuare le forme più idonee per la riduzione dei consumi e che tale riduzione può avvenire nel campo dei consumi elettrici introducendo tecnologie innovative e considerando altresì che una lampada LED permette di ottenere rispetto alle lampade tradizionali, quindi dei relativi costi, un risparmio energetico intorno al 70% a parità di intensità di flusso luminoso e che quindi si ridurrebbero anche le spese di manutenzione, in quanto la durata di una lampada a LED è stimata in 10 anni contro i 2 d una lampada tradizionale e tenendo che si potrebbe iniziare un processo graduale di sostituzione delle lampade tradizionali abbiamo impegnato, con l'approvazione della suddetta mozione, l'Amministrazione comunale a iniziare ad operare la sostituzione delle lampade in uso con quelle a LED nei vari uffici comunali decentrati e a ottimizzare l'illuminazione pubblica stradale, soprattutto in prossimità di pericolosi incroci, e a riqualificare energeticamente e normativamente gli impianti convertendoli a LED con risparmi superiori al 50 %. Prestiamo una maggior attenzione verso la cultura e l’avanguardia tecnologica, rendiamo più SMART la nostra bellissima città che continua a perdere posizioni non solo rispetto alle città euopee ma a anche a quelle italiane!!